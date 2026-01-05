１月４日未明、北海道石狩市で住宅など１０棟が燃えた火事で、警察と消防が実況見分をして出火原因を調査しました。石狩市浜益区幌の住宅では、午前１０時ごろから警察と消防による実況見分が始まりました。４日午前２時ごろ、近所の住民から「向かいの家が燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ１１時間後に消し止められましたが、近くの住宅や建物などに延焼して合わせて１０棟と車２台が燃えたということです。けが