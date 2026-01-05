茨城県警本部水戸市のアパートで昨年12月31日夜、住人のネイリスト小松本遥さん（31）が殺害された事件で、小松本さんが襲われた後、短時間で死亡したとみられることが5日、茨城県警への取材で分かった。首や頭部に受傷しており、県警は強い殺意に基づき襲撃された可能性があるとみて、交友関係などを捜査している。県警は、室内で見つかった小松本さんのスマートフォンから、通話やSNSの履歴の解析を始めた。県警によると、