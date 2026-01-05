ＴＢＳ系「巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会ＳＰ」が５日に放送された。この日は「バランスボードｏｒバランスボール立つのと座るのどちらが痩せる？」。餅田コシヒカリ、大橋ミチ子が実践で検証した。体幹を鍛え、姿勢改善や基礎代謝向上など、さまざまな効果があることから現在では日本中で愛用されている「バランスボール」だが、国内で流行する契機となったアスリートがサッカー元日本代表の中田英寿氏である