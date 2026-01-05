1月5日、京都競馬場で行われた11R・万葉ステークス（4歳上オープン・ハンデ・芝3000m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、アクアヴァーナル（牝5・栗東・四位洋文）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にヴォランテ（牡6・栗東・羽月友彦）、3着に2番人気のブレイヴロッカー（せん6・栗東・本田優）が入った。勝ちタイムは3:07.5（良）。【門松S】武豊騎手が今年の初勝利…ヒルノドゴールで差し切りV1番人気に応える万葉S・アクアヴァーナル