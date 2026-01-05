1月5日、京都競馬場で行われた10R・門松ステークス（4歳上3勝クラス・ダ1200m）は、武豊騎乗の4番人気、ヒルノドゴール（牡5・栗東・北出成人）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のルディック（牡5・栗東・高野友和）、3着に1番人気のゼットエール（牡4・栗東・吉田直弘）が入った。勝ちタイムは1:11.2（良）。【京都7R】14番人気が激走！ルクスフレンジーが豪快な差し切りVアニマルキングダム産駒門松S・ヒルノドゴールと武