1月5日、京都競馬場で行われた7R・4歳上1勝クラス（ダ1800m）は、酒井学騎乗の14番人気、ルクスフレンジー（牡4・栗東・松永幹夫）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にハイクオリティ（牡4・栗東・今野貞一）、3着にアークドール（牡5・栗東・松永幹夫）が入った。勝ちタイムは1:52.0（良）。1番人気で和田陽希騎乗、エコロスパーダ（牡4・栗東・大久保龍志）は9着、2番人気で岩田康誠騎乗、アスクガンバーレ（牡4・栗東・福永祐一