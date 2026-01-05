1月5日、京都競馬場で行われた4R・3歳1勝クラス（ダ1800m）は、鮫島良太騎乗の4番人気、テイエムサンレーヴ（牡3・栗東・河嶋宏樹）が勝利した。1/2馬身差の2着にメルカントゥール（牡3・栗東・杉山晴紀）、3着にケンタッキーホーム（牡3・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは1:52.4（良）。1番人気で川田将雅騎乗、スカイストライプス（牡3・栗東・安田翔伍）は4着、2番人気で武豊騎乗、シーズザスローン（牡3・栗東・松