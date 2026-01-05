1月5日、中山競馬場で行われた5R・3歳新馬戦（芝1600m）は、横山武史騎乗の1番人気、デイトナチャンプ（牡3・美浦・加藤征弘）が勝利した。ハナ差の2着に2番人気のココナッツコースト（牝3・美浦・木村哲也）、3着にトルークマクト（牝3・栗東・福永祐一）が入った。勝ちタイムは1:35.3（良）。【中山金杯】ハナ差決着！カラマティアノス写真判定の激戦制し重賞初V…津村「いいポジションを取れたのが最大の勝因」最後にひと伸び