５日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、米軍がベネズエラで軍事作戦を展開し、マドゥロ大統領を拘束したことを報じた。武力による侵略行為で国際法違反との指摘も出ている今回の動きについて、宮根誠司キャスターは「夜間の急襲の画（え）を見ると、ロシアとウクライナ、そして心配される中国と台湾…。武力行使…。これ、整合性はアメリカはどう取るの？って我々は思っちゃう」と