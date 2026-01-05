歌手のＬｉＳＡ（３８）が５日、東京国際フォーラムで昨年９月から開催している約２年ぶりの全国ホールツアー「ＬｉＶＥｉｓＳｍｉｌｅＡｌｗａｙｓ〜ＰＡＴＣＨＷＡＬＫ〜」の東京公演を行った。４日から開催された同公演では、２日間合計で１万人を動員。大きな熱気に包まれる中で締めくくった。場内に響く大歓声に迎えられ「去年の疲れは全部去年に置いてきたでしょ？今年初っぱなから楽しむ準備は良い？」と呼びか