年末年始や年度末のタイミングになると、職場の飲み会が続いたり、「旦那が飲み会ばっかり」と不満を持っていたりするママもいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「会社の飲み会、子どもを連れて行く？」というタイトルで、こんな投稿がありました。『家族ぐるみとかではなく、大人だけの会というのが前提です。シンママの小4の娘が、去年行った親の会社の飲み会が楽しくて今年も来たいとのこと。参加者はほぼ