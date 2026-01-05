俺はコウダイ（32）。先日、兄・アサヒ（37）の新居に妻のアンジュ（31）と子どもたちで泊まりに行きました。そこで兄の妻（義姉）・ユリ（35）さんが「みんなで貸し切り風呂に行こう」と言ったことについて、アンジュとケンカになったのです。貸し切り風呂は義姉のお気に入り。俺たちを連れて行きたかったようです。けれど希望するお風呂に空きがなく、仕方なく空いている8名用のお風呂に全員一緒に入浴しようということになった