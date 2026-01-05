J1アビスパ福岡は5日、名塚善寛氏（56）、村上祐介氏（41）のトップコーチ就任を発表した。名塚コーチはベルマーレ平塚（現湘南）、札幌などでプレー。昨季はJ1（今季からJ2）湘南でコーチを務めていた。村上氏は2017年に長崎のJ1初昇格を経験した後に現役を引退。長崎で育成年代に指導に携わった後、昨季は6月まで長崎のトップチームコーチだった。2人はクラブを通じて、以下の通りコメントを発表した。名塚コーチ「初めま