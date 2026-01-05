J2サガン鳥栖は5日、佐賀県鳥栖市内で新体制を発表した。Jクラブや下部組織から新たに13人が加入。今年J3の熊本から加わったFW塩浜遼（25）は「たくさん得点してチームの勝利に貢献できるように頑張る」と抱負を述べた。さらにJ1神戸から期限付き移籍していたMF櫻井辰徳（23）、J1のC大阪からMF松本凪生（24）が完全移籍で加入した。昨季8位からの巻き返しを図る小菊昭雄監督は、明治安田J2・J3百年構想リーグ優勝を第一の