芸能事務所・アップフロントクリエイトはＢｅｒｒｙｓ工房の副キャプテンの夏焼雅（３３）が結婚したことを５日、発表した。所属事務所は「夏焼雅結婚のご報告」と題し「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。弊社所属タレントの夏焼雅が、結婚致しましたことをご報告させていただきます。結婚後も芸能活動を行っていく予定でございます。皆様には引き続きご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます」と記した