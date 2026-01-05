「日本維新の会」代表で、大阪府の吉村洋文知事（50）が5日までに更新されたYouTubeチャンネル「トマホーク」にゲスト出演。政治家としての報酬について本音をぶっちゃける場面があった。「府知事と与党の代表って激務すぎませんか?」と質問されると、吉村氏は「だから2人分働いたらええかなって。人生ずっとは無理やけど。一定期間は公に尽くすって決めて、政治家をやっているので」と答える。「終わったあとは、たぶん屍み