浜岡原発の審査を巡る不適切事案について、臨時記者会見で謝罪する中部電力の林欣吾社長（右）＝5日午後、名古屋市中部電力が浜岡原発で想定される基準地震動に関する不正の疑いを発表したことを受け、原発が立地する静岡県と同県御前崎市の首長は5日、遺憾の意を示し、地元住民からも「信頼関係がないがしろにされた」と怒りの声が上がっている。鈴木康友知事は「県民の信頼を損なう重大な事案であり、大変遺憾だ」とコメント