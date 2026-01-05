春の選抜大会出場が有力な大阪桐蔭が５日、大阪府大東市内の同校グラウンドで始動した。西谷浩一監督（５６）が、高校野球で導入が議論されている７イニング制について改めて猛反対した。「議論する余地がない。全くあり得ないと思っています」ときっぱり。「暑さとかあると思うんですけど」と暑さ対策の一環であることは承知しながら、「そこをいじるところではないと思う。やってることは間違っていると思います。早く気づい