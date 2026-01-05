横浜地裁（資料写真）横浜市の住宅関連会社「ナイス」（旧すてきナイスグループ）の決算を粉飾したとして、金融商品取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）の罪に問われ、横浜地裁に無罪を言い渡された平田恒一郎元会長（７７）と日暮清元社長（７４）の差し戻し審判決について、横浜地検は５日、控訴しない方針を明らかにした。控訴期限は同日で、無罪が確定する。横浜地検の久家健志次席検事は「原判決を覆すに足りる新たな