最近、義実家のそばのマイホームに引っ越した私。初めての子育ては大変ながら、家族3人でにぎやかに楽しく過ごしています。ただひとつ、悩ましいことがあって…。嫁姑問題…とまではいかないのですが、お義母さんとの付き合い方に困っています。お義母さんはとてもいい人。娘のこともかわいがってくれます。でも、さすがに献立や料理の味付けにまで口を挟んでくるのは…勘弁してほしい。よかれと思ってやってくれているのはわかる