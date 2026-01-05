タレントの神田うの（５０）がサーフィンを楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいる。５日までにインスタグラムで「日本からマイウェットスーツ（数年前に作りました）持参しての１年振りのサーフィン」と書き始め、ぴったりとしたウェットスーツ姿で波に乗る写真複数枚を披露。「今回は初めて１度も滑らず全テイク波に乗れて最高でした〜！！昨年に引き続き指導者が素晴らしいからですありがとうございました」と続けた。