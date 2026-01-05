『スプリング・フィーバー』主演のアン・ボヒョンとイ・ジュビンにインタビュー！【写真】足長っ…アン・ボヒョン＆イ・ジュビン全身ショットアン・ボヒョンとイ・ジュビンが主演を務め、2026年1月5日（月）よりPrime Videoにて配信される韓国ドラマ『スプリング・フィーバー』。大人気ウェブ小説が原作というだけあって早くも話題に！配信を記念し、主演お二人へのインタビューをお届け！『スプリング・フィーバー』ポスター■