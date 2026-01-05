ブリスベン国際大会期間：2026年1月4日～2026年1月11日開催地：オーストラリア ブリスベンコート：ハード（屋外）結果：[タチヤナ マリア] 0 - 2 [エマーソン ジョーンズ] 試合の詳細データはこちら≫ ブリスベン国際第2日がオーストラリア ブリスベンで行われ、女子シングルス1回戦で、タチヤナ マリアとエマーソン ジョーンズが対戦した。第1セットはエマ&#1