箱根駅伝に出場した順天堂大・玉目陸（２年）が４日、自身のＸを更新。箱根駅伝で毎年話題となる「フリーザ軍団」に感謝のメッセージを送った。玉目はフリーザ軍団のメンバー、ジュリパンちゃんの投稿に反応。「７区と決まってから、『フリーザ軍団見れるじゃん！』と、密に楽しみにしていましたｗこれからも箱根駅伝を盛り上げてくださると嬉しいです！！」とメッセージを送った。この投稿にメンバーのシャケーザは「な、な