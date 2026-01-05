【大分南−東海大相模】３セット目の接戦を制し喜ぶ東海大相模の選手ら＝東京体育館（花輪久写す）バレーボールの第７８回全日本高校選手権（春高バレー）は５日、東京体育館で開幕して１回戦が行われ、神奈川代表は女子の横浜隼人が氷上（兵庫）に２−０でストレート勝ちし、男子の東海大相模は２−１で大分南を下した。男子の慶応は川内商工（鹿児島）に０−２で敗れた。大会は男女各５２校が参加し、１１日まで開催される