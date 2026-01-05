俳優の笠松将（３３）が、人食い村が舞台の配信ドラマ「ガンニバル」（ディズニープラス）で共演した新進俳優・澤井一希（２９）の恋バナを聞き「ザコ」「激キモ」「ヤバ男」とディスりまくった。２人は４日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」特番で、スマホの番号下４ケタから占ってもらった。占い師のシウマ氏から、恋愛は「すぐ好きになっちゃう」と指摘され、「何で分かったんすか」と驚く澤井に