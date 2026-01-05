Image: Shutterstock AIブームが生んだ若き億万長者たち。2023年と2024年は、テック企業が人類を滅ぼすか、はたまた世界を救うAIモデルを作るか、なんていう議論がされていましたが、今となっては「ふーん、どちらも違うけど」っていう感じですね。そして2025年になると、汎用人工知能（AGI）が人類を滅ぼす・救うといった話は聞こえてこなくなり、代わりにAIブームは巨額のお金を生み出すも