19歳・宮崎友花バドミントン女子で2024年に全日本総合選手権を制している19歳・宮崎友花（ACT SAIKYO）が、新春の振袖姿で新年のあいさつをインスタグラムに投稿。ファンから反響が集まった。宮崎は2022年に世界ジュニア選手権大会女子シングルスで優勝、23年からはインターハイ連覇を達成。24年の全日本総合選手権で優勝、25年も準優勝に輝いている。既に国際大会でも活躍するホープだ。12月30日放送のテレビ朝日系「アメト