歌手のＬｉＳＡが５日、東京国際フォーラムで全国ツアーの東京公演を開催した。今年４月に迎えるソロデビュー１５周年に向けて機運を高めた。会場には４日との２日間で計１万人が集結。「（正月）たっぷり寝たでしょ？去年の疲れは去年に全部置いてきたでしょ？今年初っぱなから元気を出す準備はいい？最高に楽しんでいきましょう」と客席をあおり、昨年公開された映画「鬼滅の刃」新シリーズの主題歌「残酷な夜に輝け」