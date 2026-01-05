J1の福岡がベルギー２部ベフェレンに期限付き移籍していたＵ―２３日本代表ＦＷ道脇豊（１９）を、完全移籍で獲得することが５日、決定的となった。複数の関係者によると、クラブ間の交渉は大詰めを迎えており、近日中にも発表される見込みだ。熊本の下部組織出身で、２３年に１６歳の若さでプロデビューした１９１センチの大型ＦＷは、２４年夏にベフェレンに期限付き移籍。移籍１年目は２１試合３得点を挙げ、今季はここまで