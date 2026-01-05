1月4日、日本テレビ系『価値観可視化バラエティ ジブンライン』に“みちょぱ”こと池田美優が出演し、個人的に、“もう使わなくなった”と感じる流行語について話した。【関連】結婚3年のみちょぱ、夫・大倉士門との円満の秘訣を語る「200通ぐらい送り合ってる」番組で、“恥ずかしくて使えない流行り言葉は？”という話題になると、池田は「“ビジュ”、“界隈”は平気なんだけど、なんかね、“映える”だけはもう言わないという