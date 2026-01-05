1月5日、乃木坂46の井上和がInstagramを更新した。【写真】色白の美肩＆美脚を見せた『ヤンマガ』グラビアSHOTを披露同日発売の『ヤングマガジン』6号にて、表紙・巻頭などでグラビアを披露している井上。この日の投稿では、赤いニットを着て美しい肩や足を披露している様子や、ベッドの上でさまざまなポーズをとる姿など、グラビア撮影中のものと思われる写真を複数披露した。この投稿に対して、SNSでは、「可愛いし綺麗だしかっ