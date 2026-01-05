新千歳空港は、「配車アプリのりば」の実証実験を1月15日から開始する。空港内タクシーのりばに隣接し、国内線に2か所、国際線に1か所の計3か所を設置する。UberやGOが対応し、スマートフォンを通じてタクシーの配車が可能となる。国内の空港では、関西国際空港が2025年4月に専用乗り場を開設。羽田空港第1ターミナルと第2ターミナルでも同様の取り組みが行われている。