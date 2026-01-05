今シーズン8年ぶりにJ1で戦う「V・ファーレン長崎」。 新たな選手が加わった新チームが5日、始動しました。 諫早市の練習場でトレーニングをスタートさせた、V・ファーレン長崎。 新年最初の全体練習には、雨にも関わらず400人以上のファン・サポーターが詰めかけ、8年ぶりのJ1参戦に期待をふくらませていました。 （佐世保市から） 「米田選手(のファ