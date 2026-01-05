女子テニス元世界ランク４位の伊達公子さんが夫婦ショットを披露した。５日までにインスタグラムで「初詣のんびりしたお正月も最後。初詣行けました！」とつづると、夫と寄り添った夫婦ショットをアップ。「富士山も見えて気持ちがすっきりしてスタートできます」と続けた。伊達さんは１９９６年に引退。２００８年に現役復帰し、１７年に再び現役生活にピリオドを打った。プライベートではレーシング・ドライバーのミハ