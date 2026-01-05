◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝桐蔭学園24―21大阪桐蔭 （2026年1月5日東大阪市・花園ラグビー場 ）桐蔭学園（神奈川第1）が24―21で大阪桐蔭（大阪第3）を下し、史上6校目となる3連覇に王手をかけた。高校日本代表候補HO堂薗尚悟主将（3年）は右肩を痛めて後半14分に途中交代。その後はピッチ脇で試合を見守るしかなかったが、仲間の逆転劇を見届け、歓喜の涙を流した。試合後は「必ずやってくれると思っていた