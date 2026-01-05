ロックバンド・ＳＨＡＺＮＡのボーカル、ＩＺＡＭとタレント・吉岡美穂（４５）が１日、双方のＳＮＳで離婚を発表した。２００６年に結婚（※ＩＺＡＭは再婚）。２人には高３の長男（１８）、高２の長女（１７）、中３の次男（１５）の３人の子供がいる。書面は連名で、「この度、パートナーとして２０年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩き始める事となりました」など