「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が、正月の東京ディズニーランド（ＴＤＬ）を楽しむ様子と、米国ディズニーワールドでの幼少期ショットを公開した。牧野は５日までに自身のインスタグラムを更新。「東京ディズニーランドのお正月２０２６．１．１８：００に到着フロリダ（ディズニークルーズライン）で仲良くなった２歳の時からのお友だちと行きました６年連続お正月ディズニー」と、１日に訪れたＴＤＬでの過ご