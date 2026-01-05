アイドルグループ「ＴｏｉＴｏｉＴｏｉ（トイトイトイ）」が５日、都内で行われたアイドルプロジェクト「ＰＥＡＫＳＰＯＴ」の新春イベントに出演した。格闘家の朝倉未来、ＡＢＥＭＡとアソビシステムが手掛けるガールズグループオーディション番組「Ｄａｒｋａｉｄｏｌ」から誕生したアイドルグループで、一条カオリ・谷屋杏香・橋本萌花・星野ティナ・前垣さら、さくらももの６人でデビュー。昨年末に、アイドル