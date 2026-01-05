¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/05¡ÛSTU48¤Ï5Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ÖSTU48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ÓÁü¸¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¡¢Ì¡²è²È¤ÎÅÄÊÕÍÎ°ìÏº»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢STU48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¹©Æ£Íý»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÌµÃÇ¤ÇAI²Ã¹©¤·¡¢X¾å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÈÌµÃÇAI²Ã¹©¼Ì¿¿¡É¤¬ÊªµÄ Ì¡²è²È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼ÕºáÊ¸¢¡ÅÄÊÕÍÎ°ìÏº»á¡¢¡ÈAI²Ã¹©¼Ì¿¿¡ÉÅê¹Æ¤ò¼Õºá¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Öºòº£¡¢SNS