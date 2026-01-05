住宅金融支援機構は５日、金利を最長３５年固定する住宅ローン「フラット３５」の１月の適用金利を発表した。住宅の建設費や購入額に占める借入額の割合である融資率が最大９割で、返済期間が２１年以上３５年以下の場合の最低金利は、昨年１２月より０・１１ポイント高い２・０８％となった。最低金利の引き上げは３か月連続。長期金利の上昇を背景に、比較可能な２０１７年１０月以降初めて２％を超えた。融資率が最大９割