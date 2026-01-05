1月5日から仕事始めの人も多かったのではないでしょうか。新年の抱負を胸に、久しぶりに通勤・通学する人の姿が多くみられ、日常が戻ってきました。足取りが重くなりそうな冷たい雨が降った5日朝のJR新潟駅前。いつもの通勤風景が戻っていました。〈パート従業員〉「たっぷり休んだので久々に仕事でリズムができるかな」〈会社員〉「早寝早起きを毎日頑張りたいと思います」最大9連休となったことしの年末年始。新年の抱負を