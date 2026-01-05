黒竜江省ハルビン市にある世界最大の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」では、第37回中国・ハルビン国際氷彫刻コンペティションが開催されている。新華網が伝えた。同コンペティションは3日、2日目を迎えた。12カ国から参加した氷彫刻師76人が極寒の中、氷を丁寧に削り、作品が少しずつ姿を現していた。（提供/人民網日本語版・編集/KN）