image:Samsung 英語の略語がいろいろあってよくわからない、TV画面の仕様や方式ですが、最近耳にするのが「micro RGB」。2026年は、店頭のショールームにこぞって登場すると言われています。でもmicro RGBってなに？なぜ最近の大手TVメーカーはこの新しい画面方式をアピールしだしているのでしょうか。2026年、まずはCES 2026に向けていろんなところで見聞きするようになると思うので、ここで予習しておきましょ