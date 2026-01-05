多くの企業や官公庁では1月5日が仕事始めです。静岡県内では初競りや仕事始め式が行われ、2026年に向けた思いを新たにしていました。 【写真を見る】「すごいいいマグロ」沼津魚市場で初競り まちも始動 多くの企業・官公庁で仕事始め =静岡沼津魚市場：「すげぇいいマグロ」大間産に入札殺到 1月5日朝の沼津魚市場の初競り、目玉は青森県大間産などずらりと並んだマグロです。 5日に魚市場に入荷された7本のマグロのうち、6本