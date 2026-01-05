シーズン真っただ中のプロバスケットボールりそなグループB1。 「長崎ヴェルカ」は3日と4日、ホームで「横浜ビー・コルセアーズ」に連勝し、幸先のいい新年のスタートとなりました。 2026年最初の試合となった3日のGAME1。 ヴェルカは、第1クオーター序盤から主導権を握ります。 ジョンソンのスリーポイントをはじめ、激しいディフェンスからボー