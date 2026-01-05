今年は最大9日間の年末年始休みとなり、多くの企業では1月5日が仕事始めとなりました。5日朝、新潟駅では眠い目をこすりながら足早に職場へと向かう人の姿が多くありました。 最大で9日間の年末年始休みが終わり、多くの企業では1月5日が仕事始めとなりました。雪が降り厳しい冷え込みとなった5日朝の新潟駅には、足早に職場へと向かう人の姿が見られました。【街の人】「仕事始め。（Q.朝、どんな気分だった？）起きたくないなと