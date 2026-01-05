シンガーソングライターの松山千春（70）が4日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、今月2、3日に行われた「第102回箱根駅伝」で3年連続9度目の総合優勝を果たした青学大に感動したと明かした。松山は4区まで青学大について「これちょっと難しいかな」と思っていたという。だが、黒田朝日主将（4年）が5位でたすきを受けた山上り5区で区間記録を1分55秒も大幅更新する1時間7分16秒の異次元の力走を見