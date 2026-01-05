シンガーソングライターの松山千春（70）が4日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、昨年大みそかの「NHK紅白歌合戦」について私見を展開した。松山は「紅白は自分も大好きで、毎年見させていただいているんですけどね」と前置きしながらも「今年はNHKに対しては強く文句を言いたい。受診料をずっと払っている身ですからね」と語った。その上で「あれは、紅白歌合戦にはなっていなかったでしょ。だ