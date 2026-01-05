■6日(火)の全国の天気山陰は朝まで雪や雨、北陸三県は昼ごろまで雪が降りやすいでしょう。新潟と北日本の日本海側は夕方にかけて断続的に雪が降る予想です。雷を伴って一時的に強く降る所もあるでしょう。北西の風がやや強く吹くため、吹雪にもご注意ください。夜は雪のやむ所が多くなりそうです。一方、太平洋側の地域と九州は広く晴れるでしょう。ただ、東北の太平洋側は午前中、にわか雪がありそうです。沖縄は雲が多く、雨の